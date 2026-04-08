【モデルプレス＝2026/04/08】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が4月7日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのコーディネート2種を公開した。【写真】32歳KARAメンバー「スタイル抜群」美脚際立つ春コーデ2選◆知英、美脚際立つミニボトムコーデ2種披露知英は、モノトーンとピンクのミニボトムのコーディネートを投稿。ワンショルダーのホワイトトップスに黒のミニボトムを着用して椅子に座