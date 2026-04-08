【その他の画像・動画等を元記事で観る】国内外のアニメファンを魅了し続ける声優・花澤香菜による、待望のワンマンライブ「HANAZAWA KANA Live 2026 “Clematis”」の開催がついに決定した。2026年9月12日（土）、KT Zepp Yokohamaにて開催。ライブタイトルの「Clematis（クレマティス）」はその美しい花言葉同様、心に響く一夜となるに違いない。チケットはオフィシャルファンクラブにて先行受付が開始となる。ぜひこの特別な夜