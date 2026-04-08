花澤香菜、待望のワンマンライブ「HANAZAWA KANA Live 2026 "Clematis"」が横浜にて開催決定！

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国内外のアニメファンを魅了し続ける声優・花澤香菜による、待望のワンマンライブ「HANAZAWA KANA Live 2026 “Clematis”」の開催がついに決定した。

2026年9月12日（土）、KT Zepp Yokohamaにて開催。ライブタイトルの「Clematis（クレマティス）」はその美しい花言葉同様、心に響く一夜となるに違いない。チケットはオフィシャルファンクラブにて先行受付が開始となる。

ぜひこの特別な夜を会場で体感してほしい。

●ライブ情報

HANAZAWA KANA Live 2026 “Clematis”

2026年9月12日（土）

開場 17:15 ／ 開演 18:00

会場：KT Zepp Yokohama

チケット

・グッズ付き指定席 12,000円（税込）＋ドリンク代別途

・指定席 9,900円（税込）＋ドリンク代別途

ファンクラブチケット先行受付ページ

https://hanazawakana-fc.com/special_contents/?id=48&contents_id=2

ファンクラブチケット先行受付中

申込受付期間 2026年4月21日（火）23:59まで

抽選結果発表 2026年4月24日（金）19:00以降

支払手続期間 2026年4月24日（金）19:00 〜 2026年4月27日（月）23:59

※お一人様どちらか1券種2枚まで

※グッズ付きチケットのグッズは、公演当日会場にてお渡しいたします。後日のお渡しはできません。

※開場・開演時間および出演者は変更となる場合がございます。

※未就学児童入場不可 ※転売禁止

※車椅子をご利用のお客様は必ず事前に「公演に関するお問い合わせ」までご連絡下さい。

主催・企画・制作：ポニーキャニオン

協力・運営：キョードー横浜

公演に関するお問い合わせ

【イベントに関するお問い合わせ】

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

（問い合わせフォーム） https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

ファンクラブ情報

花澤香菜 オフィシャルファンクラブ「Destination Club」

https://hanazawakana-fc.com/

関連リンク

花澤香菜オフィシャルサイト

0http://hanazawa-kana.com/