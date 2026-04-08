春の交通安全県民運動に合わせて、楽天モバイルと岡山県交通安全協会が連携して啓発活動を進めています。 【写真を見る】「ながらスマホ」やめて楽天モバイルと岡山県交通安全協会が啓発活動【岡山】 きのう（7日）、楽天モバイルから岡山県交通安全協会に、自動車の安全運転をPRするステッカー約2,200枚が贈られました。県の運転免許センターで配られるほか、協会が運営する自動車学校の教習車などに付けられます