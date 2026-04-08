３人の子供と一緒にカナダに３カ月の予定で滞在しているプロゴルファー・東尾理子が８日未明（日本時間）、現地の気候や家について明かした。ＳＮＳで「カナダは、日本の１ヶ月くらい前の寒さ先日は朝外に出たら、バルコニーのテーブルも車の窓も凍っててびっくり」とバルコニーの木のテーブルが凍っている写真を投稿。「けど、家の中は驚くほど暖かく快適借りている家には冷房はない感じで、あるのは床暖房と暖炉型ファ