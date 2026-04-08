寿司店の女将として店を支えながら、50歳で司法試験に合格した畠伸子さん。コロナ禍で経営が揺らぐ中、家族に支えられ挑戦を決意しました。家事・育児と両立した独自の勉強法と、夢をかなえた軌跡に迫ります。 ■50歳で司法試験に合格 愛知県美浜町にある、新鮮な海の幸が人気の創業91年の老舗「ゆたか寿し」。常連客：「すごくおいしい」畠伸子さん(50)は、寿司を握る以外の仕事をテキパキとこなす店の女将です。4人