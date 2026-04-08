エービーシー・マートがこの日の取引終了後に、２７年２月期の連結業績予想を発表しており、売上高４００８億円（前期比５．９％増）、営業利益６５６億円（同３．７％増）、純利益４６４億円（同０．１％増）を見込む。年間配当予想は前期比５円増の８０円を予定している。 国内で３６店舗の新規出店と５０店舗程の改装を計画するほか、海外では韓国を中心に４カ国で２６店舗の新規出店と２０店舗