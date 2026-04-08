4月9日（木）の『徹子の部屋』に、ハンバート ハンバートが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！心地よい旋律で、世代を超えて支持を広げるハンバート ハンバート。今回、黒柳徹子たっての希望により出演が実現した。今年で結成28年。連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌担当や『NHK紅白歌合戦』への初出場など、長年の活動が大きな結実を見せている。その素顔は、男3兄弟を育てる等身大の父母。家族との時間を何よ