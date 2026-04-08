【モデルプレス＝2026/04/08】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）の浮所飛貴（うきしょ・ひだか）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（毎週火曜よる7時〜）に出演。珍しい名字であるがゆえの苦労を明かす場面があった。【写真】“レア名字”の人気アイドル、スタイリッシュな衣装姿のオフショット◆浮所飛貴、名字にまつわるエピソードこの日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテ