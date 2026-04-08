WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTが展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、15日より期間限定で、「チキン＆ベーコン〜ランチドレッシング〜」を販売。15日から17日までの3日間限定で、単品650円のところ、特別価格500円で提供する企画も予定している。【画像】3日間限定で650円→500円、「チキン＆ベーコン〜ランチドレッシング〜」詳細濃厚クリーミ―なサンドで、とくに注目は、サブウェイの本場、アメリカで最もポピ