「サブウェイ」、新サンド「チキン＆ベーコン〜ランチドレッシング〜」4・15発売 3日間限定で650円→500円に
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTが展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、15日より期間限定で、「チキン＆ベーコン〜ランチドレッシング〜」を販売。15日から17日までの3日間限定で、単品650円のところ、特別価格500円で提供する企画も予定している。
【画像】3日間限定で650円→500円、「チキン＆ベーコン〜ランチドレッシング〜」詳細
濃厚クリーミ―なサンドで、とくに注目は、サブウェイの本場、アメリカで最もポピュラーなドレッシングのひとつとされる「ランチドレッシング」。ランチドレッシングの“ランチ”とは昼食（Lunch）ではなく、牧場（Ranch）由来を意味しており、フレンチドレッシングをベースにした濃厚な味わいに、甘酸っぱさとハーブの爽やかな後味が特長。アメリカの人気メニューを参考に、ジューシーなサラダチキンと香ばしいベーコンを組み合わせ、アクセントにはオリーブをトッピング。本場のおいしさと食べ応えを感じることができる。
「ランチドレッシング」は、単品（100円）でも販売。コロコロポテトをディップすると、ほくほくなポテトに甘酸っぱい味わいが加わり、相性抜群の新たなおいしさを楽しめる。
さらに15日から30日までの期間、インスタグラム投稿キャンペーン「#シェアサブ」を開催。期間中に各種サンドイッチとポテトドリンクセットを撮影し、ハッシュタグ「#シェアサブ」を付けてインスタグラムに投稿すると、抽選で10人にサブウェイオリジナルのピクニックセットをプレゼントする。
価格はすべて税込み。
【画像】3日間限定で650円→500円、「チキン＆ベーコン〜ランチドレッシング〜」詳細
濃厚クリーミ―なサンドで、とくに注目は、サブウェイの本場、アメリカで最もポピュラーなドレッシングのひとつとされる「ランチドレッシング」。ランチドレッシングの“ランチ”とは昼食（Lunch）ではなく、牧場（Ranch）由来を意味しており、フレンチドレッシングをベースにした濃厚な味わいに、甘酸っぱさとハーブの爽やかな後味が特長。アメリカの人気メニューを参考に、ジューシーなサラダチキンと香ばしいベーコンを組み合わせ、アクセントにはオリーブをトッピング。本場のおいしさと食べ応えを感じることができる。
さらに15日から30日までの期間、インスタグラム投稿キャンペーン「#シェアサブ」を開催。期間中に各種サンドイッチとポテトドリンクセットを撮影し、ハッシュタグ「#シェアサブ」を付けてインスタグラムに投稿すると、抽選で10人にサブウェイオリジナルのピクニックセットをプレゼントする。
価格はすべて税込み。