“2人乗り化”で広がる車内空間の可能性近年、クルマに求められる役割は少しずつ変わってきています。単に目的地へ移動するための手段という枠を超え、日々の生活に寄り添う空間としての価値が重視されるようになりました。その流れの中で、使い方に応じて柔軟に姿を変えることができるクルマが注目を集めています。【画像】超いいじゃーん！ これがトヨタの斬新な「“2人乗り”シエンタ」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）