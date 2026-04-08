“2人乗り化”で広がる車内空間の可能性

近年、クルマに求められる役割は少しずつ変わってきています。単に目的地へ移動するための手段という枠を超え、日々の生活に寄り添う空間としての価値が重視されるようになりました。

その流れの中で、使い方に応じて柔軟に姿を変えることができるクルマが注目を集めています。

【画像】超いいじゃーん！ これがトヨタの斬新な「“2人乗り”シエンタ」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

こうした背景のもと、トヨタは2025年8月5日にコンパクトミニバン「シエンタ」の一部改良を実施し、同時にMODELLISTAと共同開発したコンプリートカー「JUNO（ジュノ）」を発売すると発表しました。

このJUNOは、2023年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2023」で披露されたコンセプトモデルを市販化したものであり、クルマの新しい使い方を提案する存在として位置づけられています。一体どのようなモデルなのでしょうか。

まず、ベースとなるシエンタは、この一部改良により全グレードに電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が標準装備され、日常の運転における利便性が向上しました。

特にブレーキホールドは、トヨタとして初めて設定状態を保持できる仕様となり、停車のたびに操作を繰り返す手間が省かれています。

また、レーダークルーズコントロールには停止保持機能が追加され、さらにドライバー異常時対応システムやプロアクティブドライビングアシストには常時操舵支援が新たに組み込まれるなど、安全性の面でも着実な進化が見られます。

上位グレードではETC2.0や前後方ドライブレコーダー、オートエアコンが標準化されており、特に家族での利用を想定した際の使い勝手が大きく向上しています。

このように、ベース車両の完成度が高められたことが、JUNOの魅力をさらに引き立てる要素となっています。

JUNOはシエンタの「HYBRID Z」グレードをベースとしており、あえて2人乗り仕様とすることで後席スペースを大胆に活用している点が大きな特徴です。

車名に込められた「順応」という意味の通り、利用者のライフスタイルに合わせて自在に変化できることがコンセプトとなっています。

このモデルの発想は、ジャパンモビリティショー2023で示された「組み替え可能な車内空間」にあります。

レゴやマインクラフトのようにパーツを組み合わせて空間を作るという考え方を取り入れ、単なるキャンピングカーにとどまらず、街中でも活用できる多用途なクルマとして提案されました。

開発には女性スタッフの意見も積極的に取り入れられ、扱いやすさと自由度の両立が図られています。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695-1715mm×全高1695mmとベース車とほぼ同等ですが、後部の架装によりナンバー区分は4ナンバーとなっています。

外観には専用エンブレムが与えられ、内装には専用フロアやロック機構付きサイドトリム、6灯のインテリアライト、専用フロアマットなどが装備され、特別感のある仕上がりとなっています。

特に注目すべきは、取り外し可能な家具モジュールによる空間の自由度です。後席およびラゲージスペースのカーペットを取り外し、専用フロアを設置した上で、複数のモジュールを自由に組み合わせることで用途に応じた空間を作り出すことができます。

例えば、ソファのようにくつろげるレイアウトにしたり、パソコン作業に適したワークスペースを構築したり、さらにはフラットなベッドとして就寝スペースを確保することも可能です。

これらのモジュールは複数のパッケージとして用意されているほか、必要に応じて個別に追加することもできるため、自分の使い方に合わせて段階的にカスタマイズしていく楽しさもあります。

価格（消費税込み）は2WDが365万4200円、E-Fourが385万2200円と設定されており、標準のHYBRID Zと比較すると約57万円高くなっています。

しかし、その差額は単なる装備の追加ではなく、「移動できる空間」としての価値に対するものといえます。

クルマを生活の一部として活用したいと考える人にとって、JUNOは従来にはなかった新しい選択肢となるでしょう。

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このように、シエンタの改良とJUNOの登場は、クルマのあり方そのものを見直すきっかけを与えてくれます。

今後、こうした柔軟な発想を取り入れたモデルが増えていくことで、クルマと人との関係はさらに多様で豊かなものになっていくのではないでしょうか。