●静岡県御殿場市のベーカリー『BOULANGER BEC FIN（ブランジェ ベックファン）』の魅力に迫る。富士山の東麓に位置する静岡県御殿場市。冷涼な気候と澄んだ水に恵まれたこの土地では農業や畜産業が盛んに営まれ、豊かな食文化を育んできました。その自然の恵みはパン作りにも大きな影響を与えています。柔らかな富士山の伏流水と地元産の食材に加え、御殿場ならではの風土がここにしかない味を生み出しています。今回は御殿場市の