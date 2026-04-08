サイバーセキュリティクラウドが３日ぶりに反発している。７日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、ケイマン諸島に拠点を置く投資運用会社シルバーケイプ・インベストメンツによる株式保有割合が８．００％から９．５０％に上昇したことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資及び経営陣への助言または場合により重要提案行為等を行うこと」としており、報告義