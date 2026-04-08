新型「“3列7人乗り”高級SUV」登場！2026年3月31日に発表されたメルセデス・ベンツの新型「GLS」は、SUVの「Sクラス」というプレステージ性をさらに高めるべく、威厳ある新デザインの採用や、デジタル技術を駆使したインテリアの全面刷新など、多岐にわたる大幅なアップデートを受けて登場しました。メルセデス・ベンツのSUVラインナップの頂点に君臨するGLSは、かつての「GL」クラスの後継として2015年に初代が誕生しました