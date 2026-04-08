新型「“3列7人乗り”高級SUV」登場！

2026年3月31日に発表されたメルセデス・ベンツの新型「GLS」は、SUVの「Sクラス」というプレステージ性をさらに高めるべく、威厳ある新デザインの採用や、デジタル技術を駆使したインテリアの全面刷新など、多岐にわたる大幅なアップデートを受けて登場しました。

メルセデス・ベンツのSUVラインナップの頂点に君臨するGLSは、かつての「GL」クラスの後継として2015年に初代が誕生しました。

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その後、2019年に現行型である2代目へとフルモデルチェンジ（日本市場では2020年3月発売）を果たしており、今回発表された新型は、その2代目をベースに多岐にわたるアップデートを施した大幅改良（マイナーチェンジ）モデルとなります。

まさに「SUVのSクラス」と称される通り、最大7人がくつろげる広大な3列シートの室内空間と、卓越した乗り心地を誇るフラッグシップモデルです。

エクステリアにおける最大のトピックは、ボンネットにそびえ立つ伝統のマスコット「スリーポインテッドスター」がGLSとして初めて採用された点です。市場によってはこのエンブレムにイルミネーション機能が備わり、夜間でも圧倒的な存在感を放ちます。

さらに、クロームの縁取りと輪郭照明を備えたより大型のフロントグリルが、フラッグシップにふさわしい威厳に満ちたフロントフェイスを形成しています。

インテリアは、先進のデジタル空間へと劇的な進化を遂げました。ダッシュボード一面をシームレスに覆う巨大な「MBUXスーパースクリーン」（助手席側ディスプレイ含む）が標準装備されています。システムにはAIを活用した最新の「MB.OS」が組み込まれ、スマートフォンと同様にソフトウェアの通信アップデート（OTA）を常時受信可能です。

また、後席にはマッサージ機能などを備えた「リアコンフォートパッケージプラス」が設定され、7人乗りSUVでありながら、どの席でも最上級のくつろぎ空間を提供します。

パワートレインも大幅に刷新されました。全モデルに48Vのマイルドハイブリッド技術（ISG）が組み込まれ、モーターによるスムーズな発進や加速アシスト、そして優れた燃費性能を実現しています。

欧州向けのラインナップは、3.0リッター直列6気筒ディーゼルターボを搭載する「GLS 350 d 4MATIC」（最高出力313馬力）および「GLS 450 d 4MATIC」（367馬力）、同直列6気筒ガソリンターボの「GLS 450 4MATIC」（381馬力）を設定。

そしてトップエンドには、最高出力537馬力・最大トルク750Nmを叩き出す強力な4.0リッターV型8気筒搭載の「GLS 580 4MATIC」が君臨します。

乗り心地の面では、「AIRMATIC」エアサスペンションにクラウドベースのダンパー制御が追加されました。さらに、各輪のバネやダンパーを個別に制御してコーナリング時のロールやピッチングを極限まで抑え込む、極めて高度なインテリジェントサスペンションシステム「E-ACTIVE BODY CONTROL」も用意されています。

今回発表された新型のボディサイズは全長5207mm×全幅1956mm、ホイールベースは3135mmとなっています。従来モデルの全高は1823mmとなっており、今回の大幅改良においても、フラッグシップならではの威風堂々たるサイズ感は概ね維持されていると見られます。

なお、今回発表された新型GLSの価格や日本市場への導入時期については、現時点では未発表となっています。メルセデス・ベンツのSUVラインナップの頂点を担う“7人乗り”の最高峰モデルだけに、日本上陸への期待が高まります。