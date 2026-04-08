【スタバ新作】メロン・フルーツヨーグルト...5種の歴代フラペチーノが復活！30周年記念第1弾「THE STAR フラペチーノ」は4月8日発売。

スターバックス コーヒー ジャパンは、日本上陸30周年を記念して、歴代の人気フラペチーノを進化させた「THE STAR フラペチーノ」を2026年4月8日に発売します。

コンプリートしたくなるラインアップ

日本上陸30周年を記念した企画の第1弾として登場する「THE STAR フラペチーノ」。1つの店舗で販売されるのは5商品のうち1種類です。

どの店舗でどのフラペチーノが飲めるかは、特設サイトやGoogle Mapの各店舗ページから確認できます。

●第1弾企画「THE STAR フラペチーノ」5種

・THE フラペチーノ of メロン of メロン

赤肉マスクメロン果肉をたっぷり使用した、"メロンを超えたメロン体験"が楽しめる一杯です。

国産赤肉マスクメロン果汁入りのメロンソースと、メロンベース、メロン風味のホイップクリームを重ね、ひと口ごとに濃厚な果汁感と香りが広がります。

30周年バージョンでは、歴代のメロン系フラペチーノのなかでも過去最大量のメロン果肉を使用。まるで完熟メロンのおいしいところだけを味わっているような贅沢感です。

価格はテイクアウト736円、イートイン750円。

・THE フラペチーノ of フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト with クラッシュ ナッツ

飲むフルーツヨーグルトのような満足感を楽しめるフラペチーノです。ヨーグルト、ミルク、クラシックシロップを合わせたベースに、ストロベリー、黄桃、オレンジ、白桃の4種の果肉入りミックスフルーツジェリーを重ねています。

30周年仕様では、カップの底にもヨーグルトを入れ、過去作よりさらにヨーグルト感をアップ。深煎りしたクラッシュアーモンドの香ばしさがアクセントになり、デザートのような満足感を味わえます。

価格はテイクアウト717円、イートイン730円。

・THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー

コーヒー好きにたまらない、ほろ甘ビターなコーヒージェリーが楽しめる一杯。コーヒーをブレンドしたフラペチーノベースに、30周年バージョンではコーヒーホイップクリームを重ね、より濃厚なコーヒー感に仕上げています。

カップの底には、スターバックスオリジナルのエスプレッソローストを抽出したコーヒージェリーを使用。ぷるんとした食感とほろ苦さが、フラペチーノの甘さと絶妙にマッチします。

価格はテイクアウト687円、イートイン700円。

・THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶

100％一番茶を使用した加賀 棒ほうじ茶の香りとやさしい甘みが広がる、"黄金のほうじ茶"を楽しめるフラペチーノです。

30周年バージョンでは、これまでのジェリーに代わり、加賀棒ほうじ茶を使ったわらび餅を使用。さらにホワイトモカフレーバーのホイップクリームと、一番茶を使用した加賀棒ほうじ茶パウダーを重ね、香ばしさとまろやかな甘みを引き立てています。

和スイーツのような味わいで、ほっとひと息つきたい日にぴったりです。

価格はテイクアウト717円、イートイン730円。

・THE フラペチーノ of チャンキー クッキー

ザクザク食感を楽しめる、"クッキーまるごと体験"がテーマのフラペチーノです。バニラ風味のベースに、チョコレートチャンククッキーをまるごと1枚ブレンド。飲むたびにクッキーの食感とチョコレートの香ばしさが広がります。

30周年バージョンでは、このフラペチーノに最も合う新たなクッキーを開発。さらにベイクドチョコ＆クッキーをトッピングし、中と上で異なるザクザク感を楽しめる贅沢な一杯に仕上げられています。

価格はテイクアウト687円、イートイン700円。

一部商品では追加料金が発生する場合があります。また、期間中に一時欠品または早期販売終了する可能性があります。

●「スター フラペチーノ クエスト」も同時開催

4月8日から5月6日の期間、スターバックス リワード会員向けのデジタル企画「スター フラペチーノ クエスト」も開催されます。

対象商品を1種類購入すると、各フラペチーノ発売当時に店舗で流れていたBGMを再現したSpotify限定プレイリストをプレゼント。2種類購入すると「Bonus Star 10 Stars」が付与されます。

さらに3種類購入すると、抽選で100人にフラペチーノ1年分（フラペチーノ専用eTicket700円分を毎月4枚×12か月）が当たります。そして5種類すべてを購入すると、有田焼の熟練職人が仕上げた特別仕様の「金のフラペチーノ像」が抽選で1人に当たります。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部