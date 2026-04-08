俳優の波瑠と麻生久美子がこのほど、日本テレビ系ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』(8日スタート、毎週水曜22:00〜)の取材に応じ、撮影の手応えや役作り、共演の印象について語った。大阪ロケの撮影を「本当に旅をしているようだった」と振り返り、互いへの信頼や役への手応えも明かした2人。新鮮な関係性と文学ミステリーが交差する本作で、どんな化学反応を見せるのか――。(左から)麻生久美子、波瑠(C)日テレ○大阪で