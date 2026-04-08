練習ラウンドを行う松山英樹＝7日（ゲッティ＝共同）【オーガスタ（米ジョージア州）共同】9日に開幕する男子ゴルフのメジャー初戦、マスターズ・トーナメントで2021年大会以来2度目の優勝を目指す松山英樹が7日、会場のジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルGCで練習ラウンドを行い「またグリーンジャケットを着られるように頑張りたい」と意気込みを語った。東北福祉大の後輩で初出場の片岡尚之と和やかな雰囲気で