アイドルグループ・timeleszのメンバーとして活動する篠塚大輝がパーソナリティを務めるラジオ『…＆シノ！from timelesz』（TBSラジオ）が4月4日よりスタートした。篠塚は、昨年2月のグループ加入以降、持ち前の吸収力や積極性を活かして活躍の場を広げている。そこで本記事では、今回新たなチャレンジに踏み出した篠塚の歩みを振り返りながら、放送が始まった『…＆シノ！from timelesz』の反響なども紹介したい。【関連】timele