timelesz篠塚大輝、初の冠ラジオがスタート！パーソナリティとしての新たな魅力に期待

アイドルグループ・timeleszのメンバーとして活動する篠塚大輝がパーソナリティを務めるラジオ『…＆シノ！from timelesz』（TBSラジオ）が4月4日よりスタートした。篠塚は、昨年2月のグループ加入以降、持ち前の吸収力や積極性を活かして活躍の場を広げている。そこで本記事では、今回新たなチャレンジに踏み出した篠塚の歩みを振り返りながら、放送が始まった『…＆シノ！from timelesz』の反響なども紹介したい。

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歌・ダンス共に未経験ながら、持ち前の吸収力とガッツを武器にオーディションを勝ち抜き、timeleszの新メンバーとしてデビューを果たした篠塚。デビュー以降はグループでの音楽活動に加え、さまざまなバラエティ番組やドラマにも出演。さらに今年1月には、テレビ朝日系「バラバラマンスリー」枠にて、篠塚が芸能界で飛躍を遂げるための知識を吸収する冠番組『スポンジ・シノ』が放送されるなど、自身の強みを発揮して、着実に成長を続けている。

そんな篠塚がパーソナリティーを務めるラジオ『…＆シノ！from timelesz』は、さまざまなジャンルで活躍するゲストと一緒に作っていくトーク＆教養バラエティ。高校時代にラジオを聞いていたという篠塚がどのようなトークを繰り広げるのか、そしてゲストとどのような化学反応が起きるのかが注目の番組となっている。

4月4日の初回放送では、スポーツ、報道、情報、バラエティと幅広く活動するTBSの赤荻歩アナウンサーがゲストで登場し、篠塚とさまざまなトークを展開。「ら行」が苦手だという篠塚が赤萩アナから滑舌を良くするアドバイスを受ける場面などもあった。SNSでは、「しのの声はやっぱり癒される」「これからどんなふうに進化していくか 楽しみ」「ラジオめっちゃ向いてると思った」といった声があがっており、放送を聴いたファンからも好評のようだ。初のレギュラーラジオである同番組を通じ、篠塚のパーソナリティとしての新たな魅力が開花していくことを期待したい。

今年5月からは、全国8都市を回るライブツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM』の開催も控え、ますます勢いに乗るtimelesz。その中でも、新たなジャンルに果敢に挑んで成長を続ける篠塚の存在は、前に進み続けるグループにとって力になることだろう。