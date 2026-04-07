新潟北高校と豊栄高校が統合してこの春開校した「碧(あおい)高校」で初めての入学式が行われました。その校歌を制作したのは長岡市出身のシンガーソングライター 琴音(ことね)さんです。4月7日、琴音さん本人の歌声で校歌が披露されました。新しく誕生した学校で踏み出す新たな一歩‥‥‥新潟北高校と豊栄高校が統合し2026年春に開校した県立碧高校です。7日に第1回目となる入学式が行われ、153人の新入生が門出の日を