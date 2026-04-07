UCC上島珈琲は3月16日、コーヒーで自分をととのえる“コンディショニングコーヒー”をコンセプトとした「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml」（税別198円）を発売しました。■コーヒー由来トリゴネリンで安静時のエネルギー消費の向上をサポート同商品は、BMIが高めの人の安静時のエネルギー消費の向上をサポートする成分「コーヒー由来トリゴネリン」を含む機能性表示食品となります。「コーヒー由来トリゴネリン」は、コーヒー