予約が取れないシューフィッターがいるという。 4月7日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、プロシューズアドバイザーでシューフィッターの佐藤靖青に話を聞いた。大竹「予約が取れないということですが、何を予約するんですか？」 佐藤「お買い物アテンドというのをやっています。服のアテンドの方というのはいらっしゃるんですけど、靴ってなかなかいないんですよ。