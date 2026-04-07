今年度から男女共学となった広島市の私立高校で入学式が行われ、300人余りが新たな門出を迎えました。■校長「高等学校332名の入学を許可します」広島市南区の「比治山学園中学・高校」で開かれた入学式。「比治山女子中学・高校」から名称が変わり、今年度から共学になりました。学校は広島昭和高等女学校として1939年に開校。87年続く女子校の歴史がありました。共学となり、高校の新入生は332人。そのうち男子生徒は62人