まるでレストランの味！「成城石井自家製 イカスミのタリオリーニ イカとアンチョビのソース」最初にご紹介するのは「成城石井自家製 イカスミのタリオリーニ イカとアンチョビのソース」755円。 家庭料理としてあまり食べる機会のないイカスミパスタ。それが手軽に食べられるとあって、さっそく購入してみました。自宅なら、お歯黒になっても気にしなくて大丈夫。 タリオリーニとは、イタリア北部発祥の細長い平打ちパスタだとか