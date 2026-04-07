7日の参院予算委員会で、立憲民主党・杉尾秀哉議員と高市早苗総理の間で憲法9条を巡り、議論が繰り広げられた。【映像】杉尾議員「日本国憲法第9条に助けられたんじゃないですか」杉尾氏は、トランプ大統領からのホルムズ海峡への自衛隊派遣要請を断ったことに触れ「総理はこれまで何度もですね、9条の改正は不可避だと、こういうふうにおっしゃっています。改正私案というのも示されております。ところが今回、派遣要請を断る