モデルの西山茉希（40）が7日、自身のインスタグラムを更新し、中学校の入学式を迎えた長女との2ショットを公開した。「おめでとう。目を見て伝えたら突然泣きそうになってやめちゃった笑って一緒に入り口に立てた」とつづり、制服姿の愛娘と手をつないだ後ろ姿のショットを投稿。「夜ご飯でちゃんと伝えよーっと。絶対伝えよーっと」と続け、「2人におめでとうがある」「我が家の吉日」「新学期のスタートライン」「西山