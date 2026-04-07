嵐・二宮和也とオードリー・若林正恭がMCを務める、『シークレットNGハウス Season2』5月22日からPrime Videoにて独占配信されることが決定した。シーズン2の配信決定とあわせて、ティザービジュアルが解禁となった。【写真たくさん】二宮×若林の番組に豪華出演者が集結春日は珍しい白の衣装「シークレットNGハウス」は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター