フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜)が、きょう7日に最終回を迎える。主演の福士蒼汰がコメントを寄せ、「誰も予想だにしない結末が待っています」と語り、放送直後からFODで独占配信が始まるseason2への思いも明かした。 福士蒼汰本作は、警視庁の広報課を舞台に、広報と捜査現場の刑事たちの意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した人物が