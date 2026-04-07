7日のソフトバンク戦に先発する西武の隅田が侍対決に闘志を燃やした。近藤や牧原大ら左の好打者を抑えることをポイントに挙げ「主軸以外で点を与えないことが大事になる」と今季初勝利を期した。オフに自主トレした元同僚・アストロズの今井のメジャー初勝利にも刺激を受け、「目先の一勝は気にしないですけど、今井さんも僕も一年間しっかり投げ切れたらいいと思います」と先輩に続くつもりだ。