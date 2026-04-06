浙江省杭州市政府はこのほど、「杭州市の老朽化したディーゼルトラックの淘汰・更新を実施し汚染物質・炭素排出量削減を推進する3年行動プラン（2026-2028年）」を発表し、2028年をめどに市内全域で老朽化したディーゼルトラック5万5000台を廃車にするとともに、新エネルギートラック3万7000台を新たに導入し、都市環状高速道路で囲まれた範囲内の交通物流がクリーン輸送を基本的に実現することを目指すとした。同プランは2026年4