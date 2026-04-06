浙江省杭州市政府はこのほど、「杭州市の老朽化したディーゼルトラックの淘汰・更新を実施し汚染物質・炭素排出量削減を推進する3年行動プラン（2026-2028年）」を発表し、2028年をめどに市内全域で老朽化したディーゼルトラック5万5000台を廃車にするとともに、新エネルギートラック3万7000台を新たに導入し、都市環状高速道路で囲まれた範囲内の交通物流がクリーン輸送を基本的に実現することを目指すとした。同プランは2026年4月5日より施行される。新華社が伝えた。

同プランに基づき、同市は2段階に分けて目標達成を推進する。まず26年をめどに、老朽化したディーゼルトラック2万5000台を廃車にし、新エネトラック1万6000台を導入する。次に2028年をめどに、廃車の総台数と新エネ車の導入数をさらに増やすとともに、微小粒子状物質（PM2．5）の濃度を1μg/m³低減させ、二酸化炭素（CO2）の排出量を10万トン以上削減し、同高速道路で囲まれた範囲外にグリーン低炭素輸送ルートを複数開通し、大口貨物についてはクリーン輸送を基本的に実現する。（提供/人民網日本語版・編集/KS）