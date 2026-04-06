3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEのTBS系冠番組「テレビ×ミセス」（月曜午後9時）が6日、初回放送を迎えた。過去2回の特番をへてレギュラー化された。MCを務める3人が、さまざまな人や物と本気でコラボするバラエティー。オープニングで大森元貴（29）は「シンプルにテレビが好き。テレビを通してドキドキワクワクを、日本中に活力を与えられる番組にしたい」と意気込んだ。初回のコラボ相手は“テレビ”として、テレビの王道企画を