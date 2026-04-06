3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEのTBS系冠番組「テレビ×ミセス」（月曜午後9時）が6日、初回放送を迎えた。

過去2回の特番をへてレギュラー化された。MCを務める3人が、さまざまな人や物と本気でコラボするバラエティー。オープニングで大森元貴（29）は「シンプルにテレビが好き。テレビを通してドキドキワクワクを、日本中に活力を与えられる番組にしたい」と意気込んだ。

初回のコラボ相手は“テレビ”として、テレビの王道企画を行った。1つ目のコラボ「粉×ミセス」では、ジャージーとヘルメット姿で粉落ちターザンに挑戦した。ジップラインにぶら下がり、7メートル先の浮島にうまく着地できなければ粉まみれになる。

“粉”経験を問われた3人は「ないないないない」と完全否定。お笑いコンビ、チョコレートプラネットの2人に続き、若井滉斗（29）と藤澤涼架（32）も失敗して粉の海にダイブした。

1人も成功者が出ないまま、最後は大森が挑戦。「言うてテレビっ子でしたから。自分だったらできるんじゃないかなと思ってた時代もありましたから。マジで決めます！」と真剣な顔で滑り出した。無事着地したかに見えたが、踏ん張りきれずに落下。全員顔が真っ白になった。

その後、大きくなった浮島に5人連続で次々と着地を目指す協力バージョンに再トライ。5人目の大森まで見事に成功し「成功できてうれしかったです！」と喜んだのもつかの間、多数決で選ばれた1人が罰ゲームの逆バンジーを跳ぶことに。

選ばれたのは3票集まった若井だった。「うおおおおおおお」と雄たけびを上げて気合を入れる。発射とともに派手に火が噴き出す演出がなされ、赤坂の夜空に放り出された若井は「『テレビ×ミセス』、みんな見てね〜」と体を張って叫んだ。