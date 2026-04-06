【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月8日にスタートするテレビ朝日系ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』（毎週水曜 21時～）の制作発表記者会見が東京・テレビ朝日アトリウムにて行われ、W主演の土屋太鳳、佐藤勝利をはじめとしたメインキャスト陣が集結し、撮影秘話やドラマにまつわるトークに花を咲かせた。 ■あだ名で呼び合うチームワークの良さを披露 本作は