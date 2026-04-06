柔道女子４８キロ級のパリ五輪金メダリスト、角田夏実さんが大相撲に力士をともえ投げで投げる姿が反響を呼んでいる。大島部屋のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで角田さんが部屋を訪れた様子が公開されており、その中で力士たちが次々とともえ投げで投げ飛ばされる衝撃の様子があった。最初に旭太陽が鮮やかに１回転すると、力士達は「ヤバっ」と騒然。続いて１４０キロあるという旭大龍が体験。見事にくるりと投げ飛ばれて、背中か