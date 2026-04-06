Snow Manの佐久間大介さんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。台湾でサウナに入った際に測った体重を明かしました。【写真】佐久間大介が公開した体重「やめて…軽すぎる…しんどい」佐久間さんは「#マテムリで話してたやつで、この間台湾行った時サウナで測ったやつ」と説明し、体重計の写真を公開。そこには「55.2kg」と表示されています。スタイル抜群な佐久間さんですが、実際にとてもスリムなようです。ファンからは「さ