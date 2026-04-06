黒柳徹子（92）が6日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。2010年に76歳で亡くなった女優の池内淳子さんについて語った。この日のゲスト、俳優勝野洋が池内淳子さんの息子役を演じたドラマ「ひまわりの家」を振り返った。そして、1999年に放送された池内さんの出演回のVTRが流された。そこには池内さんが毎朝、30年間食べているという朝ごはんが再現され、五穀米、みそ汁、納豆などが並べられていた。VTRを見た