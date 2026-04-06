今年も4月1日は、さまざまなウェブサイトや企業が工夫を凝らした「エイプリルフールネタ」を披露した。国内最大のネット掲示板「爆サイ.com」をはじめとする6つの掲示板は、初めてコラボを展開。交わることのなかった競合掲示板による画期的な取り組みとなった。 毎年、ネットではエイプリルフールネタが投稿されて話題になるが、今年も企業の公式X（旧Twitter）を中心にユニークなポストが多数発信された。