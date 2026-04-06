今年も4月1日は、さまざまなウェブサイトや企業が工夫を凝らした「エイプリルフールネタ」を披露した。国内最大のネット掲示板「爆サイ.com」をはじめとする6つの掲示板は、初めてコラボを展開。交わることのなかった競合掲示板による画期的な取り組みとなった。

毎年、ネットではエイプリルフールネタが投稿されて話題になるが、今年も企業の公式X（旧Twitter）を中心にユニークなポストが多数発信された。

カレーハウスCoCo壱番屋は、「『スプーン』がいらないカレー⁉ 「仕事しながらカレーが食べたい」「歩きながらポークソースを補給したい」そんな期待に応え、『CoCo壱カレードリンク』が本日4月1日に登場⁉ こちらを飲むと551秒間の元気がチャージされます」と“飲むカレー”を開発したとポストした。

ほかにも、サントリーは「甘党に！ものすんっっっごい甘い多糖BOSS 新登場！」とポスト。さらに「泡好きに！泡だけのサントリー泡ビール 新発売！」と自社商品を“イジった”エイプリルフールネタを連投。

泡好きのために、泡のみの「サントリー泡ビール」。サントリーの公式Xより

アサヒ飲料は、「磯の香りがヌーッと沁みわたる国民的魚類飲料『三ツ矢サイダーまぐろ味』新登場」と投稿し、ほかにも「【新発売】『アサヒ あやしい水 天然水』誕生」とネタをアップ。多くの企業は、「#エイプリルフール」もしくは「#4月1日」とハッシュタグが付けられているので、炎上への予防線もばっちりだ。

人気サイトによるコラボが業界の新規開拓にも一役

国民的魚類飲料「三ツ矢サイダーまぐろ味」は磯の香りが〝ヌーッ〟と沁みる。アサヒ飲料の公式Xより

4月1日にどれだけ洒落の効いた、センスの良い“うそ”を打ち出せるか。もはやエイプリルフール企画は企業、または組織にとって無視できるイベントではなくなっているようだ。

今年、特に注目を集めたサイトが、国内最大のネット掲示板「爆サイ.com」をはじめとする「したらば掲示板」「まちBBS」「雑談たぬき」「おーぷん２ちゃんねる」など6つの掲示板のコラボだ。サイト名を賭けて、交わることのない競合掲示板による合同企画「陣取りゲーム」が4月1～5日に実施された。その結果、「おーぷん２ちゃんねる」が勝利し、6日から7日までの48時間、参加した全サイトのロゴ画像は「おーぷん２ちゃんねる」に取って代わられた。

この企画で一丸となってコラボすることにより、知ることのできなかった掲示板の存在を認識してもらい、興味と関心を持ってもらうことが可能になった。さらに単体の掲示板では成し得ることのできなかった相乗効果により、業界全体の活性化にもつながることが期待される。これまで、YouTubeではよく見られた取り組みで、登録者の多い有名YouTuber同士がコラボをして新規開拓を図ってきたことからも分かるように、それぞれにとって効果的であることは間違いない。

今回の企画は、コラボとエイプリルフールという２つの人気コンテンツを見事に活用した成功事例といえるだろう。

勝者の「おーぷん２ちゃんねる」は参加した全サイトのロゴ画像を乗っ取った