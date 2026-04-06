チロルチョコ（東京都千代田区）が「カラースプレー〈袋〉」を、4月13日から発売します。【画像】わぁ…カラースプレー好きにはたまらん！コチラが「チロルチョコ カラースプレー」です！かわいい！！（3枚）同商品は、まろやかでミルキーなミルク風味生地の中に、カラフルなカラースプレーが入った、見た目も味も楽しめる一品。食べ応えがあり、ちょっとした休憩中に食べるのにも適しています。パッケージはブルーをベ