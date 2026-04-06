テレビ東京系「有吉ぃぃｅｅｅｅｅ！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」が５日に放送された。有吉弘行、ウエストランド・井口浩之、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志、マヂカルラブリー・野田クリスタルら一行は新橋で食事をとった。トークの中で、井口が昨年１０月、今年１月にインフルエンザに罹患したことが話題に。井口は「すいません。ちょっと色々ご迷惑おかけしました。この番組も休んじゃって。３カ