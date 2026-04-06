日本相撲協会は６日、元幕内剣翔（３４、本名・安彦剣太郎）＝追手風＝の引退を発表した。引退届が提出され、受理された。後日引退会見を行う予定。西十両１２枚目で臨んだ３月の春場所では痛めていた左膝の影響もあり、無念の１５連敗を喫していた。１０年以上守った関取から幕下陥落が濃厚な状況となり、千秋楽後は「引退するかどうか、１００％は決めていません」としていた。１月に現役客室乗務員の妻、祐華さんと入籍した