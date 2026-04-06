俳優・福地桃子が主演を務める、NHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合月〜木後10：45〜11：00）第5話が、6日に放送される。【場面カット】『ラジオスター』カナデの思い出…地震の後、避難所で同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノ