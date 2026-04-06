心を満たす、宝石のように輝くイチゴスイーツやアフタヌーンティー1階ロビーラウンジ2026年2月にリニューアルオープンした「東京ステーションホテル」のロビーラウンジ。4月より「幸運のストロベリースイーツ」と題し、イチゴの魅力たっぷりのこだわりメニューが楽しめます。まるで宝石のような赤のスイーツは、食べるのが惜しいほど華やか。王道のミルフィーユや優雅なアフタヌーンティー、さわやかなソーダなど、並べて思わず写