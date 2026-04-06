1階ロビーラウンジ

2026年2月にリニューアルオープンした「東京ステーションホテル」のロビーラウンジ。4月より「幸運のストロベリースイーツ」と題し、イチゴの魅力たっぷりのこだわりメニューが楽しめます。

まるで宝石のような赤のスイーツは、食べるのが惜しいほど華やか。王道のミルフィーユや優雅なアフタヌーンティー、さわやかなソーダなど、並べて思わず写真を撮りたくなるセレクションです。自分へのご褒美にも、推しカラーが赤の人にもおすすめです。

いちごミルフィーユ

「いちごミルフィーユ」3100円（数量限定）

コーヒーまたは紅茶付き 4900円

いちごソーダ付き 5100円

マダガスカル産バニラビーンズを使用したカスタードクリームに、宝石のようなイチゴと軽やかなシャンティを重ねたナポレオンミルフィーユ。"お菓子の皇帝"という意のとおり、ひと皿に輝きと華やかさを閉じ込めています。旬のイチゴを心ゆくまで楽しめる最後のチャンスです！

いちごソーダ

「いちごソーダ」2300円

アールグレイの香り高いアイスティーに、イチゴの甘みとレモンのさわやかな酸味を重ね、ソーダで軽やかに仕上げた1杯。華やかで後味すっきりのイチゴソーダです。

いちごのアフタヌーンティー

「いちごのアフタヌーンティー」7900円

（金〜日、祝日 8400円）

スイーツには、愛らしいミニパフェをはじめ、イチゴとピスタチオのダックワーズ、イチゴサブレにイチゴシャンティを重ねたムース、タルト生地にクレームショコラとフレッシュイチゴを添えたひと口サイズのタルトなどがラインナップ。さらに、イチゴジャムを添えたスコーンなど、イチゴの魅力を多彩なアレンジで楽しめます。

アフタヌーンティーは数に限りがあり、1日限定20食。前日12時までの完全予約制なので、予約はお早めに！

AFTERNOON TEA MENU

＜セイボリー＞

・生ハムといちご

・蒸し鶏といちごのサラダ

・卵サンド

・スモークサーモンと胡瓜のマリネ アネット風味



＜スイーツ＞

・【別皿】ミニいちごパフェ

・いちごとピスタチオのダックワーズ

・いちごムース

・いちごタルト

・スコーン（プレーン＆いちごと桜スコーン）

・いちごのヴェリーヌ

＜ドリンク＞

・ウェルカムドリンク：マルゼルブノンアルコールスパークリングワイン

・セレンディピティー、ロンネフェルト、ニュービー、ホテルオリジナルフレーバーティー、コーヒーなど14種類

■東京ステーションホテル「幸運のストロベリースイーツ」概要

所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1

場所：ロビーラウンジ（東京ステーションホテル1F）

予約・問合せTEL：03-5220-1260（ロビーラウンジ直通10〜18時）

期間：提供中〜2026年5月31日（日）

時間：11〜20時（19時30分LO）。アフタヌーンティーは13〜18時最終入店（ 2時間制・ドリンク30分前LO）

※画像はイメージです。

※食材の仕入れ状況により一部メニューや提供期間が変更となる場合があります。

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Text：森本有紀

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