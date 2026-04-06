富士急ハイランドにあるテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて、春の訪れを演出するイベント「フラワーフェスティバル」を開催。「春のお花と るんるんピクニック」をテーマに、春ならではの心ときめくひとときが楽しめます☆ 富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」フラワーフェスティバル ©2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre 開催期間：2026年4月11日（土）〜7月5日