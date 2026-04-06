富士急ハイランドにあるテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて、春の訪れを演出するイベント「フラワーフェスティバル」を開催。

「春のお花と るんるんピクニック」をテーマに、春ならではの心ときめくひとときが楽しめます☆

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」フラワーフェスティバル

©2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

開催期間：2026年4月11日（土）〜7月5日（日）

山梨県富士吉田市の「富士急ハイランド」にある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて「フラワーフェスティバル」を開催。

2026年4月11日〜7月5日の期間、春の訪れを花いっぱいに演出するイベントが楽しめます！

フラワーフェスティバルのテーマは「春のお花と るんるんピクニック」で、「リサ」と「ガスパール」と一緒に、お花いっぱいのピクニック気分を満喫。

ポカポカとした陽気の中、色とりどりの花々が咲き誇るタウンで「リサ」と「ガスパール」と一緒に、春ならではの心ときめくひとときを楽しめるイベントです。

花の魅力を見て・撮って・味わって楽しめるコンテンツが多数登場します☆

6色の花々に囲まれる「カラフルガーデン」

期間中、エッフェル塔を中心に広がるフランス庭園が、ピンク・黄・赤など、全6色のキンギョソウで彩られた「カラフルガーデン」へと様変わり！

お花に包まれたタウンでは、心弾む時間を体感でき、ピクニック気分で春の景色を満喫できます。

花々が一面に広がる庭園は、まるでパリの春の花園に迷い込んだかのような華やかさ。

思わず写真を撮りたくなる空間が広がります☆

オリジナルランチクロスがもらえる！マストバイキャンペーン

対象店舗：

・ショップ

・レレーヴ サロン・ド・テ

・カフェ ブリオッシュ

・パティスリー

※対象店舗のレシートをショップへお持ちください

対象店2店舗分のレシート合算4,000円以上のお買い上げで、オリジナルランチクロスがもらえる、マストバイキャンペーンを開催。

フラワーフェスティバル限定の「オリジナルランチクロス」がプレゼントされます！

リサとガスパールのピクニックグリーティング

開催期間：2026年4月11日・25日、5月2日・4日・6日・9日・23日、6月13日・27日

期間中のグリーティングには、フルーツかごを持った「リサ」と「ガスパール」と一緒にピクニック気分を味わえる、特別グリーティングを開催。

第2・4土曜およびゴールデンウィーク期間（5月2日・4日・6日）のグリーティングでは、いつもと少し違う装いの「リサ」と「ガスパール」も登場します。

期間限定の特別演出も見どころです☆

フラワーフェスティバルフェアメニュー

「リサとガスパール タウン」の「フラワーフェスティバル」では、期間限定のオリジナルフェアメニューを展開。

「リサとガスパール タウン」内にある各飲食店舗に、ピクニックをイメージしたお弁当アイシングクッキーや、カラフルなフルーツで彩ったフェアメニューが提供されます☆

レレーヴ サロン・ド・テ「フルーツアフタヌーンティー」

価格：9,500円(税込)

予約：0555-22-1000 ※2日前までに要電話予約

「レレーヴ サロン・ド・テ」では「フルーツアフタヌーンティー」を販売。

カラフルなフルーツを使ったスイーツが並ぶ、豪華メニューです☆

カフェ ブリオッシュ

価格：

・フルーツたっぷりバナナケーキ（小）・360円(税込)

・春色デコポンデニッシュ・380円(税込)

・ピーチたっぷりワッフル・1,300円(税込)

・贅沢いちごクレープ・1,000円(税込)

・トロピカルフルーツソーダ・650円(税込)

「カフェ ブリオッシュ」では、春らしい華やかなメニューを展開。

フルーツを使ったスイーツやドリンクなどを楽しめます！

パティスリー「お弁当クッキー（アイシングクッキー）」

価格：1,200円(税込)

「パティスリー」にはアイシングクッキーで表現した、可愛いお弁当メニューが並びます。

るんるん気分のフラワーピクニックタイムにぴったりなクッキーは、お土産にもオススメです☆

お花関連グッズ

価格：

・スティックキーホルダー・1,890円(税込)

・てぬぐいタオル フラワー柄・1,300円(税込)

・てぬぐいタオル お花畑・1,300円(税込)

・バスタオルフラワー・2,900円(税込)

ショップでは「お花」に関連した、春らしいグッズを展開。

キーホルダーやタオルなど、持ち物につけたり普段使いしたりできるラインナップがそろっています！

フラワーフォトスポット

カラフルガーデンに合わせて、フラワーフォトスポットがカラフルにリニューアル。

お花に包まれた「リサとガスパール タウン」で、春のひとときを過ごせます！

「春のお花と るんるんピクニック」がテーマの華やかな期間限定イベント。

富士急ハイランドの「リサとガスパール タウン」フラワーフェスティバルは、2026年4月11日〜7月5日まで開催です☆

©2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

※画像はイメージです

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